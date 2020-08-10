Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Болеющих гриппом будут отделять от заражённых коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице. Об этом пишет "Интерфакс".

С заявлением градоначальник выступил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что нужно готовится к вакцинации от ОРВИ и гриппа. Мэр подчеркнул, что болеющих гриппом будут отделять от заражённых коронавирусом.

Тревожным, конечно, фактом является нарастание ОРВИ и гриппа. Сергей Собянин, мэр Москвы

По его словам, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, власти Москвы разделили потоки заболевших на несколько групп: больных с простой пневмонией, коронавирусной пневмонией, гриппом и так далее.

Ранее Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев.

Видео: government.ru