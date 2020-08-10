Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал тревожным рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице. Об этом пишет "Интерфакс".
С заявлением градоначальник выступил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что нужно готовится к вакцинации от ОРВИ и гриппа. Мэр подчеркнул, что болеющих гриппом будут отделять от заражённых коронавирусом.
Тревожным, конечно, фактом является нарастание ОРВИ и гриппа.
Сергей Собянин, мэр Москвы
По его словам, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, власти Москвы разделили потоки заболевших на несколько групп: больных с простой пневмонией, коронавирусной пневмонией, гриппом и так далее.
Ранее Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев.
Видео: government.ru
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