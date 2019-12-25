Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев

Накануне 42 тысячи пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил сохранение ограничений в столице на несколько месяцев. Он сделал это в эфире телеканала "Россия-1".

По словам градоначальника, о защитных мерах в Москве забывать не стоит. Он добавил, что меры должны выполнять все, потому как если их выполняет только половина граждан, то результата это не приносит.

Либо все мы выполняем, либо тогда надо отменять эти ограничения. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он добавил, что власти столицы не планируют отменять ограничения на протяжении нескольких недель, а может и месяцев.

Накануне 42 тысячи пассажиров московского общественного транспорта получили штрафы за отсутствие масок.

Ранее Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве "ниже уже не будет".