Градоначальник призвал не лелеять надежды о том, что заболеваемость коронавирусом с столице выйдет на ноль.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что заболеваемость коронавирусом в Москве "ниже уже не будет". Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Мы вышли на минимальный уровень, ниже которого опускаться уже не будем. Сергей Собянин, мэр Москвы

Градоначальник призвал не лелеять надежды о том, что заболеваемость коронавирусом с столице выйдет на ноль. По его оценкам, Москва так и будет находится в определённом "коридоре" и ежедневно будет выявляться около 600-700 заразившихся.

Ранее мы писали, что в августе в Москве не будут разрешать массовые мероприятия.

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