В августе в Москве не будут разрешать массовые мероприятия

Ранее Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России.

В течение месяца в Москве не будут разрешать массовые мероприятия. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке.

По словам градоначальника, в столице массовые мероприятия будут запрещены до конца августа.

Ранее Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России. Он подчеркнул, что в целом страна справилась с "беспрецедентным вызовом". По словам президента, были сбои и проблемы, но в целом стране "удалось отразить натиск этой эпидемии". Он отметил, что в июне и в июле количество заражений COVID-19 постепенно сокращается. Число новых зафиксированных случаев на данный момент в два раза ниже, чем в мае.

Видео: YouTube / НТВ