Собянин назвал сроки выхода Москвы из пика пандемии

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки выхода столицы из пика пандемии. Об этом пишет агентство "РИА Новости".
По его словам, Москва уйдёт с пика коронавирусной пандемии через несколько месяцев. Также он отметил, что в финансовом плане 2021 год будет сложнее, чем предыдущие.
Также Собянин высказался и о стратегии введения локдауна, подчеркнув, что они не помогли спасти европейские страны от пандемии.
Ранее мы писали, что в Москве из-за коронавируса отменят новогодние гуляния.
Видео: Youtube/Агентство стратегических инициатив
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