Собянин назвал сроки выхода Москвы из пика пандемии

Он высказался и о стратегии введения локдауна.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки выхода столицы из пика пандемии. Об этом пишет агентство "РИА Новости".

По его словам, Москва уйдёт с пика коронавирусной пандемии через несколько месяцев. Также он отметил, что в финансовом плане 2021 год будет сложнее, чем предыдущие.

Также Собянин высказался и о стратегии введения локдауна, подчеркнув, что они не помогли спасти европейские страны от пандемии.

Ранее мы писали, что в Москве из-за коронавируса отменят новогодние гуляния.

Видео: Youtube/Агентство стратегических инициатив