Собянин назвал сроки принятия новых решений по ограничениям в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки принятия новых решений по ограничениям в столице. По его словам, это может произойти через две или три недели.
Он отметил, что за это время ситуация с распространением COVID-19 в стране может стать стабильной.
Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма.
Сергей Собянин, мэр Москвы
Он подчеркнул, что возможные меры должны минимально сказаться на экономике и бизнесе города.
Ранее Собянин назвал сроки выхода Москвы из пика пандемии.
Фото: pixabay.com
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