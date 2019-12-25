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Собянин назвал сроки принятия новых решений по ограничениям в Москве
Сегодня, 15:30
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matveyvn

Собянин назвал сроки принятия новых решений по ограничениям в Москве

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Возможные меры должны минимально сказаться на экономике.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки принятия новых решений по ограничениям в столице. По его словам, это может произойти через две или три недели.

Он отметил, что за это время ситуация с распространением COVID-19 в стране может стать стабильной.

Хотя ситуация в Европе не внушает оптимизма.

Сергей Собянин, мэр Москвы

Он подчеркнул, что возможные меры должны минимально сказаться на экономике и бизнесе города.

Ранее Собянин назвал сроки выхода Москвы из пика пандемии.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирусные ограничения, пандемия, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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