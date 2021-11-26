Собянин: надо быть оптимистичными, несмотря на COVID-ограничения

Глава Москвы не думает, что от пандемии удастся избавиться быстро.

Мэр Москвы Собянин призвал быть оптимистичными, несмотря на COVID-19. Такое заявление глава российской столицы сделал в интервью журналистам "РИА Новостей". Спикер заметил, что уже понятно всем, что общество будет продолжать жить в условиях ограничений, но при этом он призвал население планировать свое будущее.

Пандемия за какой-то короткий промежуток времени, к сожалению, не уйдет. Мы будем жить в условиях ограничений, но мы все равно должны жить. Мы должны жить, должны работать над сегодняшним, строить, развиваться, улыбаться друг другу. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник считает, что Москва является таким городом, который не может себе позволить остановиться в развитии. Собянин напомнил, что столица всегда побеждала и жила. Он надеется, что так будет и впредь.

Власти Москвы не планируют уменьшать инвестиции в соцсферу из-за коронавируса.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

