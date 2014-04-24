Собянин: экология в Москве устойчиво улучшается

Глава города рассказал о реализуемых в городе проектах, развивающих благоприятные экологические условия для населения.

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что экологическая ситуация в Москве устойчиво улучшается. Об этом чиновник доложил президенту РФ Владимиру Путину во время встречи с Кремле. По словам специалиста, подобный эффект достигается постепенно за счет автомобилистов, которые покупает машины улучшенного качества, общественного транспорта и другим городским проектам.

Конечно, не сразу, постепенно, но устойчиво экологическая ситуация в Москве улучшается. Все это дает надежду, что, несмотря на рост населения в Москве, рост количества машин, тем не менее экология будет улучшаться. Сергей Собянин, мэр Москвы

Чиновник выступил с предложением сломать стереотип о том, что в крупных городах люди обречены на плохую экологическую обстановку. Он призвал создавать на территории Москвы экологически чистую промышленность. В частности недавно открылись новые корпуса нефтеперерабатывающего завода, которые на 99% "убрали и те запахи и выбросы". По мнению чиновника, данное предприятие считалось основным источником загрязнения воздуха в районе. Еще одним важным моментом в экологичном развитии города специалист назвал реконструкцию очистных сооружений.

В настоящее время Москва является одним из первых городов, в котором нефтезавод соответствует требованиям по стандарту топлива Евро-5. На территории города ограничен въезд транспорта с двигателями ниже Евро-2 и Евро-3.

МЦД-5 планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / Россия 24