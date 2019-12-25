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Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Сегодня, 10:53
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matveyvn

Собянин допустил продление масочного режима до середины осени

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Мэр столицы надеется на то, что работающая вакцина будет получена уже в октябре.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил продление масочного режима до середины осени. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Градоначальник отметил, что всё зависит от времени, когда будет получена массовая вакцина от COVID-19. По словам Собянина, это период с октября по февраль. Мэр столицы надеется на то, что работающая вакцина будет получена уже в октябре.

Ранее мы рассказывали, что Собянин допустил появление в Москве вакцины от COVID-19 осенью. В столице и в РФ в целом от коронавируса разрабатывают больше трех "очень перспективных" вакцин, осенью Москва получит первые партии.

Теги: коронавирус, маски, масочный режим, собянин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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