Мэр столицы надеется на то, что работающая вакцина будет получена уже в октябре.

Мэр Москвы Сергей Собянин допустил продление масочного режима до середины осени. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Градоначальник отметил, что всё зависит от времени, когда будет получена массовая вакцина от COVID-19. По словам Собянина, это период с октября по февраль. Мэр столицы надеется на то, что работающая вакцина будет получена уже в октябре.

Ранее мы рассказывали, что Собянин допустил появление в Москве вакцины от COVID-19 осенью. В столице и в РФ в целом от коронавируса разрабатывают больше трех "очень перспективных" вакцин, осенью Москва получит первые партии.