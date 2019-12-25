Собянин: десять квартир разыграют среди вакцинированных от коронавируса жителей Москвы

Власти города дополнительно стимулируют население на прививку от ковида.

Глава российской столицы Сергей Собянин заявил о том, что десять квартир разыграют среди вакцинированных от коронавируса жителей Москвы. Такое заявление чиновник сделал в эфире телеканала ТВЦ. Известно, что жилплощадь получат те граждане, которые сделают прививку от ковида в течение следующих пяти недель.

Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир...Собственная жизнь - какой еще стимул нужен? Мне кажется, что нужно просто почувствовать это, потому что ковид и пандемия - это не на один день. Сергей Собянин, мэр Москвы

По мнению чиновника, стимулы со стороны правительства не являются главными в мотивации населения от коронавируса. Он призвал население города делать прививку от SARS-CoV-2 ради сохранения собственного здоровья.

В Москве прошел первый розыгрыш квартир среди участников онлайн-голосования.

Фото: Московский финансовый форум