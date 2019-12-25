Собянин: число тяжелых пациентов с COVID-19 в Москве увеличилось на 70%

Число новых случаев коронавируса в столице выросло на 80%.

В Москве в последние дни на 70% выросло число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19. Об этом рассказал во вторник, 15 июня, мэр столицы Сергей Собянин во время визита коронавирусного стационара в городской клинической больнице №15 им. О. М. Филатова.

Он также сообщил, что на 80% выросло число новых случаев коронавируса. Собянин отметил, что жители столицы начали расслабляться.

COVID имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле-мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Серегй Собянин, мэр Москвы

Главврач больницы №15 Валерий Вечорко обратился к населению с просьбой вакцинироваться.

Мэр Москвы заявил, что во время нерабочих дней жителям столицы нужно сократить социальные контакты и вакцинироваться. В Москве из-за обострения ситуации с коронавирусом развернули четыре тысячи дополнительных коек.

Ранее мы сообщали, что ведущие вузы Москвы отправили студентов на "удаленку"

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