Ведущие вузы Москвы отправили студентов на "удаленку"

Такое решение принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в столице.

Учащиеся ведущих вузов российской столицы будут сдавать экзамены и проходить аттестацию в дистанционном режиме. Об этом пишет "РИА Новости".

Такие меры были приняты из-за ухудшившейся эпидемиологической обстановки в Москве, на фоне которой мэр Москвы Сергей Собянин продлил выходные дни москвичам до 20 июня включительно.

О переходе на "удаленку" в настоящее время заявили в Московском государственном университете имени М.В.Ломоносова (МГУ), в Московском государственном техническом университете имени Баумана (МГТУ) и частично – в Высшей школе экономики.

Напомним, по словам Собянина, во время выходных заработная плата для работников будет сохранена. Он уточнил, что меры по продлению выходных не касаются организаций, осуществляющих свою деятельность по функционированию инфраструктуры города, а также оборонных предприятий. Глава российской столицы уверен, что данные меры смогут остановить распространение COVID-19.

Ранее мы сообщали, что смертность от COVID-19 в 2021 году уже превысила показатели всего 2020 года.

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