Мэр столицы добавил, что голосование по поправкам в Конституцию не повлияет на ситуацию с распространением вируса.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал снятие большинства ограничений в Москве до июля. Он сделал это в эфире "России-24".

По словам градоначальника, график поэтапного снятия ограничений, вызванных пандемией, будет готов к 8 июня.

Максимум ограничений, которые существуют сегодня в городе, можно будет снять. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он рассказал, ситуация зависит от темпов распространения COVID-19 в городе. Собянин отметил ответственное отношение москвичей к соблюдению всех санитарно-эпидемиологических норм — в том числе на рабочих и общественных местах.

Мэр столицы добавил, что голосование по поправкам в Конституцию не повлияет на ситуацию с распространением вируса, так как на участках будет соблюдаться социальная дистанция и другие санитарные нормы.

Ранее мы рассказывали, что Собянин допустил продление масочного режима до середины осени.

Видео: kremlin.ru