Медицинское учреждение откроется через 1-2 месяца.

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал открытие нового пульмонологического центра. Об этом он заявил во время осмотра центра на Новорублевской улице.

Градоначальник ещё в 2017 году решил построить центр пульмонологии. Строительство и ремонт центра удалось завершить в конце 2019 года. Но затем наступила эпидемия коронавируса и центр перепрофилировали для приема тяжелых больных с COVID-19. Пульмонологический центр вмещает в себя 222 койки общего профиля и 30 коек реанимации. Везде установлены системы обеззараживания помещений. В медучреждение завезли современное лабораторное, хирургическое и диагностическое оборудование.

Центр пульмонологии оснащен всем необходимым технологическим оборудованием. По сути дела, он был и как запасной ковидный центр, но, слава богу, он не понадобился в этих целях. - Сергей Собянин, мэр Москвы

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