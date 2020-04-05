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Собянин: Москва находится в высокой группе риска по коронавирусу

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В столице COVID-19 инфицированы не менее 3357 человек.

Жесткие меры властей Москвы по борьбе с COVID-19 обусловлено высокой группой риска, в которой находится столица. Так мэр города Сергей Собянин объяснился в на телеканале "Россия-1". 

По словам главы Москвы, через столицу РФ проехало большое число людей. Постоянно растет число заболевших и количество людей, которые находятся в стационарах, в больницах. Он добавил, что соблюдение рекомендаций позволит сгладить пик пандемии и уменьшить нагрузку на сферу здравоохранения. 

Согласно последним данный в России зарегистрировано 4731 случай заражения, 333 человека выздоровело, 43 скончалось. Чтобы избежать 

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Видео: Вконтаке/  blogsobyanin

Теги: коронавирус, собянин
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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