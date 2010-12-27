Собственники комнат в коммунальных квартирах могут получить налоговые льготы

Всего обсуждалось четыре блока корректировок налогов.

В петербургский парламент намерены внести четыре блока корректировок, касающихся налогов и сборов. Об этом сообщил председатель Комитета финансов Алексей Корабельников.

В первую очередь изменения коснуться "добросовестных предпринимателей", которые не имеют долгов перед бюджетом, КИО и фондами. Второй блок корректировок направлен на замену налоговых льгот субсидиями на землю и имущество для государственных учреждений социальной сферы (проект реализуют в 2021 году).

В третьем блоке обсуждали отмену неэффективных льгот. Это касается владельцев авто, которые произвели более тридцати лет. Четвертый блок предполагает введение налоговых льгот для собственников коммуналок. Владельцам комнат могут уменьшить налог на сумму кадастровой стоимости 10 квадратных метров.

Власти Петербурга хотят пополнить бюджет за счет отмены льготы для научных организаций.

Фото: Piter.TV