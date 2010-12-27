Власти Петербурга хотят пополнить бюджет засчет отмены льготы для научных организаций

Власти Петербурга нашли новый источник пополнения бюджета. Об этом сообщил РБК Санкт-Петербург со ссылкой на комитет по финансам Смольного.
Правительство Петербурга планирует с 2021 года отменить льготы для некоторых федеральных научных учреждений, которые сегодня не отчисляют в бюджет города налог на имущество организаций и платят земельный налог в размере 35% от установленной нормы. Речь идет о научных организациях. Льготу на налог на имущество имеют семь учреждений, льготу на земельный налог – восемь. Каждый год бюджет города теряет из-за этого 80 миллионов рублей.
Если соответствующий закон в Петербурге будет принят, налоговых льгот лишатся петербургские отделения Российской академии образования и Российской академии архитектуры и строительных наук, Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина и другие.
Член бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания Петербурга Ирина Иванова отметила, что такие заведения не получают денег из федерального бюджета. Поэтому при отмене льгот в Петербурге "наука сама себя содержать не сможет".
Сами же субсидируем монополистов, например, ТГК-1 и ГУП "ТЭК". Только около 13 млрд рублей город выделяет подобным организациям,
- отметила Ирина Иванова
Налог для самозанятых введут по всей России с июля 2020 года.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )