Собственника участка на Гостилицком обязали убрать свалку

Иск в суд подал прокурор природоохранной прокуратуры города.

Во вторник, 6 апреля, был проверен участок земли на Гостилицком шоссе в Петергофе. Природоохранная прокуратура города получила информацию о загрязнении от комитета по природопользованию, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки в Петродворцовый районный суд был подан иск, согласно которому собственника участка обязуют ликвидировать незаконную свалку.

Напомним, что Росприроднадзор нашел под Петербургом свалку с трехэтажный дом, в районе Волхонского шоссе, 33 – формально на территории Ленобласти.

Фото несет иллюстративный характер: pixabay