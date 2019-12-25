Собственника участка на Гостилицком обязали убрать свалку

Во вторник, 6 апреля, был проверен участок земли на Гостилицком шоссе в Петергофе. Природоохранная прокуратура города получила информацию о загрязнении от комитета по природопользованию, сообщили в ведомстве.
По результатам проверки в Петродворцовый районный суд был подан иск, согласно которому собственника участка обязуют ликвидировать незаконную свалку.
Напомним, что Росприроднадзор нашел под Петербургом свалку с трехэтажный дом, в районе Волхонского шоссе, 33 – формально на территории Ленобласти.
Фото несет иллюстративный характер: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все