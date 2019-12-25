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Собственника участка на Гостилицком обязали убрать свалку
Сегодня, 22:58
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smirenny

Собственника участка на Гостилицком обязали убрать свалку

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Иск в суд подал прокурор природоохранной прокуратуры города.

Во вторник, 6 апреля, был проверен участок земли на Гостилицком шоссе в Петергофе. Природоохранная прокуратура города получила информацию о загрязнении от комитета по природопользованию, сообщили в ведомстве.

По результатам проверки в Петродворцовый районный суд был подан иск, согласно которому собственника участка обязуют ликвидировать незаконную свалку.

Напомним, что Росприроднадзор нашел под Петербургом свалку с трехэтажный дом, в районе Волхонского шоссе, 33 – формально на территории Ленобласти. 

Фото несет иллюстративный характер: pixabay

Теги: гостилицкое шоссе, свалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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