Собственника старинной электростанции в Петергофе оштрафовали на 660 тысяч

Владелец решил не выполнять обязательства по ремонту кровли и фасадов здания.

КГИОП оштрафовал владельца электроподстанции в Петергофе за сохранение исторического здания в ненадлежащем виде. Предпринимателя обязали выплатить 660 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства Смольного.

Отметим, что старинное здание располагается в Александрийском парке. Подстанция является памятником федерального значения. Она была создана в период с 1906 по 1908 года. Некоторое время объект питал резиденцию императора "Александрия", а после 1917 года стал давать ток в жилые здания всего пригорода.

Вердикт о виновности предпринимателя вынес Куйбышевский районный суд. Инстанция отметила, что реставрация должна была быть выполнена к марту 2018 года, но здание так и не было восстановлено.В течение полугода петербуржец должен провести консервацию объекта. На последующий ремонт ему выделили два года.

Напомним, что специалист "Городского центра экспертиз" рассказал о причинах обрушения пола в магазине SPAR.

Фото: КГИОП