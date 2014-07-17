Соболев поделился впечатлениями о новом главном тренере "Спартака"

Красно-белые обыграли в товарищеском матче "Енисей"

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев поделился впечатлениями о новом главном тренере команды Гильермо Абаскале. Об этом он заявил в прямом эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

"Спартак" обыграл "Енисей" из Красноярска в товарищеском матче со счетом 3:0. Один из голов забил Соболев. После игры футболист заявил, что команда на 95% готова к старту нового сезона.

Считаю, не только мне, а всем очень понравилось. Сложилось приятное первое впечатление от тренера. Думаю, у нас все будет хорошо. Александр Соболев, нападающий "Спартака"

Напомним, 9 июля "Спартак" сыграет с "Зенитом" в матче за Суперкубок России, который пройдет на "Газпром Арене" в Петербурге.

Ранее мы сообщали, что "Интер" объявил о трансфере Мхитаряна.

Видео: YouTube / Коммент.Шоу