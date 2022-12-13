Соболенко вышла в полуфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В четвертьфинале турнира соперницей четвертой ракетки мира была Донна Векич из Хорватии. Соболенко одержала победу со счетом 6:3, 6:2. Матч продолжался 1 час 50 минут.
Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open. Ее соперницей станет польская спортсменка Магда Линетт.
Ранее мы сообщали, что Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все