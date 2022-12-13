Рыбакина вышла в полуфинал Australian Open

Для теннисистки это второй в карьере полуфинал турнира Большого шлема.

Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четвертьфинале турнира соперницей 25-й ракетки мира была латвийская спортсменка Елена Остапенко. Рыбакина одержала победу со счетом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Для Рыбакиной это второй в карьере полуфинал турнира Большого шлема. В следующей стадии Australian Open теннисистка сыграет с победительницей пары Виктория Азаренко (Белоруссия) - Джессика Пелуга (США).

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV