Соболенко вышла в финал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.
В полуфинале соперницей второй ракетки мира была американская спортсменка Кори Гауфф. Соболенко одержала победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.
Второй финалист Australian Open определится в полуфинальном матче между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжен Циньвэнь.
Ранее мы сообщали, что Калинская уступила Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open.
Видео: X / #AusOpen
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