Соболенко вышла в финал Australian Open

Встреча с Гауфф продолжалась 1 час 43 минуты.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

В полуфинале соперницей второй ракетки мира была американская спортсменка Кори Гауфф. Соболенко одержала победу со счетом 7:6 (7:2), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Второй финалист Australian Open определится в полуфинальном матче между украинкой Даяной Ястремской и китаянкой Чжен Циньвэнь.

Ранее мы сообщали, что Калинская уступила Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open.

Видео: X / #AusOpen