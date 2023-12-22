Калинская уступила Циньвэнь в четвертьфинале Australian Open

Матч против китайской теннисистки Циньвень продолжался 2 часа 20 минут.

Российская теннисистка Анна Калинская завершила свое выступление на Открытом чемпионате Австралии, первом в сезоне турнире Большого шлема.

В четвертьфинале соперницей 75-й ракетки мира была китайская спортсменка Чжэн Циньвэнь. Калинская уступила со счетом 7:6 (7:4), 3:6, 1:6. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В полуфинале Australian Open Циньвэнь сыграет против украинской спортсменки Даяны Ястремской.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в полуфинал Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open