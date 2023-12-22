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Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open

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Россиянин переиграл Хуберта Хуркача в Мельбурне.

Россиийский представитель Даниил Медведев переиграл польского соперника Хуберта Хуркача в четвертьфинале соревнования с результатом 7/6(4), 2/6, 6/3, 5/7, 6/4. Игра проводилась в рамках первого в серии турнира Большого шлема -  Открытого чемпионата Австралии по теннису, организованного в городе Мельбурн. Оппоненты проведи на корте около четырех часов. В полуфинале турнира россиянин сыграет с победителем встречи между Александром Зверевым из Германии и Карлосом Алькарасом из Испании.

Напомним, что 27-летний Даниил Медведев сейчас является третьей ракеткой мира, а полчк Хуркач занимает девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Россиянин является финалистом Australian Open 2021 и 2022 годов.

Калинская прошла в четвертьфинал Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, даниил медведев, мельбурн, полуфинал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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