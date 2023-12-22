Калинская прошла в четвертьфинал Australian Open

Россиянка обыграла итальянскую спортсменку Паолини.

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

В четвертом круге соперницей 75-й ракетки мира была представительница Италии Ясмине Паолини. Калинская одержала победу со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

Следующая соперница Калинской в четвертьфинале Australian Open определится в матче между китаянкой Чжэн Циньвень и француженкой Осеан Доден.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open.

Видео: X / #AusOpen