Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Встреча против португальца Боргеса продолжалась 3 часа 7 минут.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира Большого шлема.

В четвертом круге соперником третьей ракетки мира был португальский спортсмен Нуну Боргес. Медведев одержал победу со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 7 минут.

В четвертьфинале Australian Open Медведев сыграет против поляка Хуберта Хуркача.

Ранее мы сообщали, что Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open.

Видео: X / #AusOpen