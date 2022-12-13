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Соболенко вышла в финал Australian Open

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Ее соперницей в матче за титул стала Елена Рыбакина.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

В полуфинале турнира соперницей пятой ракетки мира была польская спортсменка Магда Линетт. Соболенко одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

Соперницей Соболенко в финале Australian Open станет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Матч пройдет 27 января.

Ранее мы сообщали, что Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал Australian Open

Видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, арина соболенко, магда линетт
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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