Соболенко вышла в финал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.
В полуфинале турнира соперницей пятой ракетки мира была польская спортсменка Магда Линетт. Соболенко одержала победу со счетом 7:6 (7:1), 6:2. Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.
Соперницей Соболенко в финале Australian Open станет представительница Казахстана Елена Рыбакина. Матч пройдет 27 января.
Ранее мы сообщали, что Андрей Рублев не смог пробиться в полуфинал Australian Open
Видео: YouTube / Australian Open TV
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