На фуд-кортах в ТЦ ежедневно проверяют соблюдение противоэпидемических требований

На этой неделе были прошли проверки в пяти ТЦ Приморского и Выборгского районов.

Со 2 августа в Петербурге возобновили работу фуд-корты, расположенные на территории ТЦ. Готовность фуд-кортов принимать посетителей, соблюдая противоэпидемические требования, ежедневно проверяют сотрудники Комитета по контролю за имуществом. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

На этой неделе были прошли проверки в пяти ТЦ Приморского и Выборгского районов. Проверяли использование сотрудниками и посетителями СИЗ, соблюдение дистанции между столами, наличие QR-кода и т.д. Также специалисты проверили, соблюдается ли правило одновременного нахождения посетителей "не более 1 человека на 4 м2".

Во всех проверенных ТЦ основные требования к фуд-кортам соблюдаются. Также сотрудники объектов общепита предоставили сертификаты о вакцинации.

Из 23 проинспектированных объектов общепита, выявлено нарушение только в одном кафе. В пиццерии, расположенной в "ресторанном дворике" на Коломяжском проспекте, отсутствовал QR-код. Организацию привлекут к административной ответственности.

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