События в Мьянме, последние новости: Индия поддержала Мьянму, Бангладеш принял беженцев

Геноцид мусульман в Мьянме: последние новости за 06.09.2017. Число жертв трагедии превысило 400 человек, мусульмане-рохинджа пытаются бежать в соседние страны.

Внимание мирового сообщества и мировых СМИ в эти дни приковано к событиям в азиатском государстве Мьянма. Там уже несколько недель продолжается обострение гражданского конфликта между коренным населением, исповедующим буддизм, и мусульманами из народа Рохинджа. Армия и полиция Мьянмы продолжает давление на малый народ, а представители Рохинджа вновь и вновь совершают террористические акты. Канал Piter.TV предлагает подборку важных событий, произошедших в Мьянме сегодня, 6 сентября 2017.

События в Мьянме, последние новости за 06.09.2017

1. Бангладеш принял беженцев-рохинджа. Впервые за долгое время одно из соседних с Мьянмой государств согласилось принять беженцев-рохинджа. Почти 150 000 мусульман, опасающихся расправы, пересекли границу Бангладеш и получили временное убежище. Ранее власти этой же страны неоднократно разворачивали колонны мигрантов обратно в Мьянму, где их ждали наказания за попытки бегства. На этот раз беженцев взяла под свою защиту Всемирная продовольственная программа, она же и предоставила официальную статистику по факту пересечения границы с Бангладеш. На поддержание жизни мигрантов ВПП просит у благотворителей более 11 млн долларов.

2. Турция поддержала мусульман-рохинджа. Пока что только гуманитарной помощью. Тайип Эрдоган продолжает позиционировать себя как главный лоббист интересов Рохинджа в мире. На этот раз премьер-министр Турции заявил, что его страна выделит 11 тонн гуманитарной помощи в проблемный регион Мьянмы. Штат Ракхайн получит от Эрдогана медикаменты, одежду и еду. Доставкой благотворительного груза займется фонд "Красный полумесяц". Впрочем, не исключено, что власти Мьянмы будут препятствовать передаче груза.

3. Посольство РФ не рекомендует россиянам ехать в Мьянму. МИД РФ официально заявил о росте террористической угрозы в Мьянме. В связи с этим посольство РФ в Мьянме не рекомендовало россиянам посещать азиатское государство с туристическими визитами. Это и не удивительно: за последние недели радикальные группы мусульман-рохинджа несколько раз атаковали представителей власти и мирное население Мьянмы. Зонами особой опасность были объявлены мегаполисы Нейпьидо, Янгон и Мандалай. Отметим, что Мьянма пользуется популярностью у религиозных туристов, желающих прикоснуться к святыням буддизма.

4. Индия поддержала Мьянму. Далеко не весь мир в конфликте властей Мьянмы и мусульман-рохинджа поддерживает малый народ из штата Рокхайн. Так, дипломаты из Индии официально поддержали позицию Мьянмы. Они заявили об обеспокоенности ростом экстремистских настроений среди мусульман в азиатском регионе. При этом Индия не стала комментировать информацию о геноциде рохинджа на территории страны-соседки.

5. Мусульмане России собирают деньги для рохинджа. Крупный общественный фонд "Закят" объявил о сборе средств на помощь мусульманам Мьянмы. Ранее "Закят" активно участвовал в кампании по освещению проблем рохинджа этом государстве. "Закят" призвал единомышленников поучаствовать в сборе средств в период с 5 сентября по 5 октября 2017 года. В обращении к союзникам фонда "Закят" назвал происходящее в Мьянме "геноцидом".

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Видео: Instagram, Рамзан Кадыров