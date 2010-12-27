Петербуржцы соберутся на Дворцовой площади в поддержку мусульман Мьянмы

Активисты организуют митинг на Дворцовой площади в защиту мусульман.

В редакцию Piter.tv поступило сообщение о проведении митинга на Дворцовой площади в поддержку мусульман Мьянмы. По словам информатора, мероприятие согласовано с правительством Санкт-Петербурга и состоится в 11 утра 10 сентября.

Мы связались с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, чтобы проверить эти сведения. Представитель ведомства ответил, что никаких распоряжений по этому вопросу к ним не поступало и о согласованности данного митинга он слышит впервые.

Напомним, что кровавый конфликт между мусульманским населением и коренными жителями Мьянмы длится несколько веков, но обострение произошло именно в конце лета 2017 года. Российские мусульмане привязывают противостояние к религии, однако проблема возникла не из-за разногласий в вероисповедании, а в территориальном вопросе. По разным оценкам число погибших мусульман варьируется от 400 до трех тысяч мирных жителей.