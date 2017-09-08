Ситуация в Мьянме, последние новости: Давление на Мьянму только обострит ситуацию, считают в МИД

Стали известны последние новости конфликта в Мьянме. Представитель МИД РФ прокомментировала, как в России воспринимают данную ситуацию.

В последнее дни события в Мьянме заметно обострились, несмотря на давний конфликт. Несмотря на приход к власти в Мьянме демократической оппозиции, гонения против мусульман в этой стране усилились и вызывают возмущение во всем мире.

Ситуация усугубляется тем, что мусульманский Бангладеш не хочет принимать беженцев-единоверцев, и предлагает им перебраться на необитаемый остров Тенгар-Чар, затапливаемый во время приливов. В то же время власти Мьянмы препятствуют гуманитарным организациям в доступе в штат Ракхайн. Последние события вспыхнули после атаки повстанцев-мусульман на военную базу в регионе 25 августа 2017 года. Власти обвинили их также в атаке на 20 постов полиции и сообщили, что официально за последние дни погибли только 400 боевиков и 17 гражданских.

Последние новости на 8.09.2017

За последние две недели около 270 тысяч беженцев перебрались из Мьянмы в Бангладеш. Народности рохинджа надееятся на безопасность в этом месте. Однако места для приема беженцев уже прилично переполнены. Об этом сообщает пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Дунья Аслам Хан. Отмечается плохое состояние здоровья у пришедших, но это не удивительно, ведь им приходится проходить сквозь джунгли пешим ходом. Также все они страдают от голода. Всемирная продовольственная программа ООН организовала пайки для 3000 беременных.

8 сенября стало известно, что премьер -министр Бангладеш Шейх Хасина не готова принять такое количество беженцев. Она призвала власти соседней Мьянмы забрать обратно представителей народности рохинджа. "Мьянма должна забрать назад тех, кто пришел в нашу страну за убежищем, и гарантировать их безопасность и средства существования. Инциденты, происходящие в Мьянме, направляли беженцев в Бангладеш с 1974 года. У нас больше незарегистрированных беженцев, чем зарегистрированных", - сообщила Хасина.

Кроме того, в пятницу, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что давление на Мьянму и обвинения в жестоком отношении к мусульманам только ухудшит ситуацию. "Бездоказательными обвинениями в жестокости в отношении мусульман в нынешней обстановке может привести лишь к обострению ситуации в этой стране и вокруг нее", - сказала Захарова. Также она отметила, что МИД РФ прослеживает сложившийся конфликт и чиленность жертв из-за него приводит в шок.

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