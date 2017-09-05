Геноцид мусульман в Мьянме, последние новости: Путин прокомментировал слова Кадырова, митинги в Москве и Петербурге

Одной из главных мировых тем в последние несколько дней стал геноцид мусульман в Мьянме. Последние новости о ситуации и как на случившееся продолжают реагировать в России, читайте в материале.

ПУТИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СЛОВА КАДЫРОВА О СОБЫТИЯХ В МЬЯНМЕ



Президент России Владимир Путин отметил, что в словах руководителя Чечни Рамзана Кадырова о ситуации в Мьянме нет никакой "фронды" (антиправительственная смута). Ранее глава республики заявил, что мировое сообщество должно отреагировать на события в Бирме. По его мнению, реакция мировых лидеров свидетельствует о полной безнравственности мира.

В частности Кадырову не понравилось, что ООН выразила лишь "озабоченность". В словах чеченского лидера увидели желание спорить с позицией Москвы. Однако сам политик заметил, что его слова неправильно интерпретировала пресса.

Путин же сказал, что все в порядке.

"Что касается мнений граждан России по поводу внешней политики российского государства, то каждый человек имеет право иметь собственное мнение", — прокомментировал слова Кадырова президент.

Он также подчеркнул, что мнение о политике может высказывать любой, вне зависимости от его должности.

МИТИНГИ В ПОДДЕРЖКУ МУСУЛЬМАН-РОХИНДЖА В РОССИИ



Самый масштабный митинг в России прошел в Грозном. Власти заявили, что на него пришли 1,1 миллион человек, что кажется впечатляющим при населении Чечни в 1,4 миллиона. На митинге Кадыров требовал остановить кровопролитие в Бирме. Он призвал Путина применить весь политический авторитет для разрешения ситуации.

На митинге у посольства Мьянмы в Москве вчера произошли задержания. Полиция выписала более 20 протоколов, так как граждане вышли на несанкционированный митинг.

Утром во вторник, 5 сентября, появилась информация, что в префектуру Центрального округа Москвы подали заявку не проведения акции в поддержку мусульман. Митинг на 200 человек хотят провести 8 сентября.

Ранее Piter.tv передавал, что петербуржцы соберутся на Дворцовой площади в поддержку мусульман Мьянмы. Организаторы хотят выйти в 11 утра в воскресенье, 10 сентября. Они также утверждают, что акция согласована. Однако в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности этой информации не подтвердили.

СИТУАЦИЯ В ШТАТЕ РАКХАЙН, МЬЯНМА



О положении мусульман в Мьянме начали с новой силой говорить мировые СМИ после того, как 25 августа члены группировки "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. Участников этого движения власти страны считают террористами. Инциденты спровоцировали череду столкновений. В результате погибло 400 человек. Большая их часть – это боевики. Также есть информация о том, что среди пострадавших есть женщины и дети.

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Данья Аслам Хан заявила на брифинге, что после беспорядков 25 августа 120 тысяч представителей мусульман-рохинджа покинули Бирму. Все они перемесились в Бангладеш. Рпо дороге сильно вымотались, так как путешествие это не самое простое: беженцы перемещались пешком, прячась в джунглях

Боле подробно о ситуации в штате можно прочитать в нашем материале: Геноцид в Мьянме, последние новости: митинг в Чечне, уничтоженный храм и обиженные беженцы.

Фото и видео: Instagram / kadyrov_95, сайт президента РФ