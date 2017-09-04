Геноцид в Мьянме, последние новости: митинг в Чечне, уничтоженный храм и обиженные беженцы

Геноцид в Мьянме: последние новости за 04.09.2017, подробности из мировых СМИ.

Трагические и кровавые события последних дней в Мьянме стали одним из главных инфоповодов новой недели. Произошедшее уже окрестили "геноцидом мусульман", хотя многие эксперты не соглашаются с корректностью такой формулировки. Число погибших среди гражданского и вооруженного населения, по разным оценкам, составляет от 400 до 3000 человек. Канал Piter.TV собирает последние новости по этому поводу и пытается хоть как-то проверить факты.

Геноцид рохинджа в Мьянме - что это, что случилось?

Начнем с географии и истории. Мьянма - это достаточно крупное государство на Юго-Востоке Азии, расположенное между Бангладешем и Таиландом. Однако конфликт коренных народов этой страны, исповедующих буддизм, и мусульман-рохинджа локализован в одном штате - Ракхайн. Народ рохинджа был насильно поселен здесь британскими колонизаторами в конце 19 и начале 20 века. Миллион рохинджа (потомки бенгальцев) не сильно хотел переселяться в чуждый им культурно и религиозно регион, однако мусульман насильно "подселили" к буддистам из Мьянмы. Адаптация шла тяжело, между народами вспыхивали локальные конфликты, которые, впрочем, не перерастали в масштабные трагедии.

Первая кровь на этих землях пролилась во время Второй мировой войны, когда рохинджа заняли сторону антигитлеровской коалиции, а буддистов из Мьянмы вооружали японские фашисты. В течение 20 века былая кровь и обиды не забылись. Рохинджа активно смешивались с местным населением, но так и не получили статуса коренных жителей. На нанешний момент они сильно ограничены в правах и даже не считаются гражданами страны. В последние десятилетия власть все чаще применяет репрессивные меры против поселений рохинджа. В отчетах ООН есть упоминания массовых убийств, пыток и даже сожженых деревень. Рохинджа со своей стороны отвечают террористическими вылазками, диверсиями и попытками нелегальной миграции. В результате этой братоубийственной бойни погибают сотни и даже тысячи людей.

В конце лета-начале осени 2017 года ситуация обострилась. Представители мусульманского мира заявляют о "геноциде рохинджа" и требуют радикальных мер от ООН. В городах Мьянмы идет настоящая война между вооруженными рохинджа и армией: гибнут и комботанты, и мирное население. Власти заявили об уничтожении 400 "террористов", а мусульмане отчитались о десятках убитых противников. На фоне этого, уже несколько кораблей с беженцами затонули у берегов Мьянмы.



Геноцид рохинджа в Мьянме: последние новости

1. Митинги в защиту рохинджа добрались до России. Вслед за несогласованным митингом в Москве, в Грозном прошел уже официальный митинг в защиту Рохинджа. В нем приняли участие более миллиона местных жителей. Мероприятие возглавил сам глава региона Рамзан Кадыров. Политик призвал расследовать преступления властей Мьянмы и наказать виновным, а также остановить кровопролитие. Рамзан Кадыров сравнил происходящее в Мьянме с действиями фашистов в концлагерях. По итогам митинга чеченцы составили обращения в ООН и к президенту РФ. Митинг прошел без проблем и столкновений: безопасность на нем обеспечивали почти 500 солдат Росгвардии.

2. Митинг в Москве прошел не так гармонично. В Москве у стен посольства Мьянмы на Большой Никитской улице собралось не так много народа. Представители мусульманских общин и просто неравнодушные граждане пришли к зданию дипмиссии днем, но вскоре оказались в руках полиции. Митинг был не согласован, а действия некоторых протестующих были слишком агрессивными. В итоге протоколы об административных правонарушениях получили от 20 до 30 человек. Кстати, в числе протестующих были и первые лица мусульманского мира России - например, шейх муфтиев Нафигулла Аширов.

3. Не одна только Россия борется за права народа рохинджа. В авангарде защитников мусульман Мьянмы - Турция. Рэджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с представителями 20 стран Организации исламского сотрудничества. Пока что структура не приняла никаких решительных действий кроме ряда громких заявлений и деклараций. Но сам факт того, что в процесс ввязался столь авторитетный мировой политик, говорит, что Мьянме придется иметь дело с серьезными противниками. Сейчас главная цель Эрдогана (по его словам) - добраться до рассмотрения проблемы в Генассамблее ООН.

4. Бангладеш не поддержал Рохинджа. Соседние с Мьянмой страны продолжают не принимать у себя беженцев-рохинджа, несмотря на очевидную гуманитарную катастрофу. В 15 часов из Бангладеша пришла новость о том, что пограничники "развернули" сразу 2000 мусульман-рохинджа. На родине их ждет наказание вплоть до экзекуции, но Бангладеш принципиально не поддерживает соседний мусульманский народ. Причиной этому - и без того натянутые отношения с Мьянмой.

5. Рохинджа - тоже не святые. Террористические группы Рохинджа продолжают мстить властям. Достается от этого и мирному населению, и памятникам культуры. В 8 утра по Московскому времени в штате Ракхан сгорел буддийский монастырь, а неизвестные вандалы повредили статую Будды. Власти уверяют, что за всем стоят мусульмане. Представители рохинджа обвиняют буддистов в провокации.

Канал Piter.TV и дальше будет следить за событиями в этом регионе Мьянмы.