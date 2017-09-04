Геноцид в Мьянме, последние новости: митинг в Чечне, уничтоженный храм и обиженные беженцы

Трагические и кровавые события последних дней в Мьянме стали одним из главных инфоповодов новой недели. Произошедшее уже окрестили "геноцидом мусульман", хотя многие эксперты не соглашаются с корректностью такой формулировки. Число погибших среди гражданского и вооруженного населения, по разным оценкам, составляет от 400 до 3000 человек. Канал Piter.TV собирает последние новости по этому поводу и пытается хоть как-то проверить факты.
Геноцид рохинджа в Мьянме - что это, что случилось?
Геноцид рохинджа в Мьянме: последние новости
1. Митинги в защиту рохинджа добрались до России. Вслед за несогласованным митингом в Москве, в Грозном прошел уже официальный митинг в защиту Рохинджа. В нем приняли участие более миллиона местных жителей. Мероприятие возглавил сам глава региона Рамзан Кадыров. Политик призвал расследовать преступления властей Мьянмы и наказать виновным, а также остановить кровопролитие. Рамзан Кадыров сравнил происходящее в Мьянме с действиями фашистов в концлагерях. По итогам митинга чеченцы составили обращения в ООН и к президенту РФ. Митинг прошел без проблем и столкновений: безопасность на нем обеспечивали почти 500 солдат Росгвардии.
2. Митинг в Москве прошел не так гармонично. В Москве у стен посольства Мьянмы на Большой Никитской улице собралось не так много народа. Представители мусульманских общин и просто неравнодушные граждане пришли к зданию дипмиссии днем, но вскоре оказались в руках полиции. Митинг был не согласован, а действия некоторых протестующих были слишком агрессивными. В итоге протоколы об административных правонарушениях получили от 20 до 30 человек. Кстати, в числе протестующих были и первые лица мусульманского мира России - например, шейх муфтиев Нафигулла Аширов.
3. Не одна только Россия борется за права народа рохинджа. В авангарде защитников мусульман Мьянмы - Турция. Рэджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с представителями 20 стран Организации исламского сотрудничества. Пока что структура не приняла никаких решительных действий кроме ряда громких заявлений и деклараций. Но сам факт того, что в процесс ввязался столь авторитетный мировой политик, говорит, что Мьянме придется иметь дело с серьезными противниками. Сейчас главная цель Эрдогана (по его словам) - добраться до рассмотрения проблемы в Генассамблее ООН.
4. Бангладеш не поддержал Рохинджа. Соседние с Мьянмой страны продолжают не принимать у себя беженцев-рохинджа, несмотря на очевидную гуманитарную катастрофу. В 15 часов из Бангладеша пришла новость о том, что пограничники "развернули" сразу 2000 мусульман-рохинджа. На родине их ждет наказание вплоть до экзекуции, но Бангладеш принципиально не поддерживает соседний мусульманский народ. Причиной этому - и без того натянутые отношения с Мьянмой.
5. Рохинджа - тоже не святые. Террористические группы Рохинджа продолжают мстить властям. Достается от этого и мирному населению, и памятникам культуры. В 8 утра по Московскому времени в штате Ракхан сгорел буддийский монастырь, а неизвестные вандалы повредили статую Будды. Власти уверяют, что за всем стоят мусульмане. Представители рохинджа обвиняют буддистов в провокации.
Канал Piter.TV и дальше будет следить за событиями в этом регионе Мьянмы.