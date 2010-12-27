Собчак призналась, что постоянно скрывает свое местонахождение

По словам Ксении, это небезопасно и "лишние риски".

Телеведущая Ксения Собчак призналась в своем Telegram-канале "Кровавая барыня", что никогда не публикует информацию о своем текущем местонахождении.

Светская львица рассказала, что не выставляет фотографии всего, что с ней происходит, день в день.

"Это ж добровольное оповещение своего местонахождения. Я ж не дура так палиться. Небезопасно и лишние риски!", — отметила телеведущая.

В настоящий момент Собчак находится на Мальдивах вместе с сыном Платоном. Однако она никогда не скажет, какой именно отель выбрала, и где любит ужинать.

Ранее мы писали, что Собчак и Бузова попали в список блогеров с наибольшим заработком в Instagram.

Фото: Instagram / xenia_sobchak