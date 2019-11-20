Собчак и Бузова попали в список блогеров с наибольшим заработком в Instagram

В списке из 15 человек оказалось всего двое мужчин.

Forbes составил список российских блогеров, которые больше всех зарабатывают в Instagram. Первое место досталось телеведущей Ксении Собчак, доход которой составляет 1,6 млн долларов.

Второе и третье место поделили между собой Регина Тодоренко и Ольга Бузова с доходом в 0,86 млн долларов. Пятерку лидеров замыкает певица Полина Гагарина (0,77 млн долларов). Также в список попали Елена Темникова (0,76), Анна Хилькевич (0,57), Яна Рудковская (0,56), Дарья Клюкина (0,56) и другие знаменитости.

Примечательно, что в рейтинге из 15 человек оказалось всего двое мужчин. Третье место среди самых зарабатывающих в Instagram российских блогеров занял чемпион мира по игре Need For Speed Алан Енилеев. Его доход составляет 0,85 млн долларов. На седьмой позиции оказался боец смешанных единоборств, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов с доходом 0,57 млн долларов.

Ранее мы писали, что Forbes составил первый российский рейтинг лучших работодателей.

Видео: Instagram / khabib_nurmagomedov, alan_enileev, annakhilkevich, gagara1987, reginatodorenko, xenia_sobchak