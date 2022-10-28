Forbes: в России появился новый миллиардер

В рейтинге поднялся глава компании "Промомед".

Основатель и председатель совета директоров российской фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый стал миллиардером. Такого мнения придерживаются журналисты из делового и финансового издания Forbes. Авторы статья пишут о том, что указанный бизнесмен владеет контрольным пакетом акций, совокупная цена которого превысил 78 миллиардов рублей. Они уточнили, что Петр Белый основал "Промомед" в 2005 году. В структуру организации входят R&D-центр и завод "Биохимик".

Капитал <...> Петра Белого преодолел отметку в миллиард долларов материал издания Forbes

Напомним, что в июле 2024 корпорация провела IPO на Московской бирже. Предприниматель стал пятым российским миллиардером, который сделал денежное состояние на фармацевтической отрасли.

Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ населения.

Фото: сайт компании "Промомед"