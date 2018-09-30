Собчак поддержала Богомолова на премьере спектакля "Преступление и наказание"

Звездная пара попала в объектив фотокамеры.

Телеведущая Ксения Собчак приехала в Петербург, чтобы поддержать Константина Богомолова на премьере его спектакля "Преступление и наказание". Пьесу по мотивам романа Ф.М. Достоевского показали на сцене театра "Приют комедианта". Звездная пара попала в объектив фотокамеры. Снимок выложила в сеть жена хореографа Мариинского театра Юрия Смекалова.

Слухи о романе режиссера Богомолова и Собчак появились еще в конце 2018 года. Узнав об этом, муж телеведущей Максим Виторган разбил лицо сопернику. Однако это не спасло брак. 8 марта светская львица заявила о разводе с супругом. Совсем недавно ее видели на день рождении Михаила Друяна в Москве. Сопровождал Собчак Константин Богомолов. Парочка танцевала и нежно обнималась.

Фото: Instagram / vladislava_s