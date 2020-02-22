Режиссер постановки Константин Богомолов – один из самых резонансных специалистов своего дела. "Преступление и наказание" станет его вторым спектаклем на данной площадке.

24 ноября в театре "Приют комедианта" состоится спектакль "Преступление и наказание".

Сам режиссер поделился, что он уже ставил этот спектакль в Италии. Затем он приехал в Петербург, чтобы продолжить воплощать известное произведение Ф.М. Достоевского, но только в стиле Квентина Тарантино. Постановка стала своеобразным русским "криминальным чтивом", а философская сторона произведения отошла на второй план.

Формат театра "Приют комедианта" не подразумевает постановки с участием одних и тех же актеров. Как правило, режиссер сам решает, кто будет играть того или иного персонажа. В роли Раскольникова выступит Дмитрий Лысенков, который раньше играл в Александринском театре. Его дебютом в театре стал спектакль "Человек из Подольска".

Адрес: Садовая улица,27

Начало в 19:00

Фото: pkteatr.ru