Ксения Собчак показала совместное фото с отцом

Сегодня ему исполнилось бы 84 года.

Телеведущая и блогер Ксения Собчак опубликовала в Instagram совместную фотографию с отцом. Она рассказала, что сегодня ему исполнилось бы 84 года.

10 августа – день рождения моего папы. Ему исполнилось бы 84 года. Вечная память. Написала телеведущая

На снимке телеведущая сидит рядом с отцом. Ей 5-6 лет.

Первый и единственный мэр Петербурга Анатолий Собчак умер 19 февраля 2000 года. Для его дочери Ксении, которой тогда было всего 18 лет, это стало большим ударом.

Ранее Собчак назвала лучшее интервью Юрия Дудя.

Фото: Instagram / xenia_sobchak