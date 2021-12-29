Собчак почтила память отца в день его смерти

Она призналась, что годы жизни с отцом стали самыми счастливыми для нее.

Журналистка и блогер Ксения Собчак почтила память своего отца Анатолия Собчака. Пост о нем она опубликовала в Instagram.

Я живу без тебя уже дольше, чем жила с тобой. Но жизнь с тобой рядом - это самые прекрасные и счастливые годы. Жаль, не всегда понимала это... Помним. Любим. Скорбим. Ксения Собчак, xenia_sobchak

Сегодня, 19 февраля, исполняется 22 года со дня ухода из жизни первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.В день памяти политика и государственного деятеля на его могилу в Александро-Невской лавре были возложены цветы от правительства Санкт-Петербурга.

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Фото: Instagram / xenia_sobchak