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Собчак почтила память отца в день его смерти
Сегодня, 15:23
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Собчак почтила память отца в день его смерти

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Она призналась, что годы жизни с отцом стали самыми счастливыми для нее.

Журналистка и блогер Ксения Собчак почтила память своего отца Анатолия Собчака. Пост о нем она опубликовала в Instagram.

Я живу без тебя уже дольше, чем жила с тобой. Но жизнь с тобой рядом - это самые прекрасные и счастливые годы. Жаль,  не всегда понимала это... Помним. Любим. Скорбим. 

Ксения Собчак, xenia_sobchak

Сегодня, 19 февраля, исполняется 22 года со дня ухода из жизни первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия  Собчака.В день памяти  политика и государственного деятеля на его могилу в Александро-Невской лавре были возложены цветы от правительства Санкт-Петербурга.

Ранее на Piter.tv: Смольный назвал причины смягчения ограничений в Петербурге.

Фото: Instagram / xenia_sobchak

Теги: анатолий собчак, дено памяти, день смерти собчака, мэр петербурга, собчак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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