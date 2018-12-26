Ксения Собчак отказалась баллотироваться на пост губернатора Петербурга

Журналистка заявила, что не пройдет муниципальный фильтр.

Ксения Собчак не собирается баллотироваться на пост губернатора Петербурга. Об этом она заявила во время беседы с главным редактором "Эха Москвы" Виталием Дымарским.

Тележурналист и политик заявила, что у нее не было таких планов. Она прекрасно понимает, что не пройдет муниципальный фильтр.

При этом Собчак внимательно следит, как разворачиваются дела в ее городе. По ее информации, рейтинг Александра Беглова гораздо ниже, чем у Оксаны Дмитриевой. "Сейчас задача власти найти менее симпатичную фигуру, чем Беглов. Муниципальным фильтром будут отсечены все", — заключила светская львица.

Напомним, весной 2018 года Ксения Собчак была кандидатом на пост президента России от партии "Гражданская инициатива". За нее проголосовали 1 238 031 (1,68%) россиян. Тогда она заявила, что решила принять участие в выборах из-за безысходности: "По поводу себя лично. Я не про личные амбиции. И на президентские выборы пошла потому, что никто больше не захотел, я разговаривала и с супругой Алексея Навального, и с ним. Я надеюсь, что в результате договоренностей в оппозиции найдется другой человек, у которого будет шанс, я его поддержу".

Ранее мы писали, что Матильда раскрыла подробности развода с Сергеем Шнуровым.

Фото: Instagram / xenia_sobchak