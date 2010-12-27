Собчак намерена лишить Жириновского неприкосновенности

Адвокат Собчак попросил генерального прокурора лишить Жириновского неприкосновенности.

Константин Добрынин - адвокат Ксении Собчак обратился в генпрокуратуру с просьбой возбудить дело по оскорблению в отношении лидера ЛДПР, кандидата в президенты РФ Владимира Жириновского. А после чего вообще лишить его депутатских полномочий.

Сторона защиты Ксении Собчак 2 марта обратилась к генеральному прокурору Юрию Чайке. Сообщает "Фонтанка". Поводом для этого решения стали дебаты эфире канала "Россия 1". По мнению Добрынина, в ходе дебатов "кандидат в президенты Жириновский позволил себе публично, в неприличной, в том числе нецензурной форме, оскорбить, а также унизить честь и достоинство кандидата на должность президента РФ Ксении Собчак".

В частности, из уст В.В. Жириновского в адрес К.А. Собчак, в присутствии других кандидатов в президенты РФ и ведущего программы прозвучали такие бранные слова, как: "Идиотка" – что, согласно словарю Ожегова, означает "глупый человек, тупица (бранное слово)"; "Отвратительная … " – это словосочетание, согласно словарю Ожегова, означает "вызывающий отвращение негодяй (бранное слово)". Говорится в тексте заявления

Цитировать в настоящем заявлении остальные многочисленные оскорбительные высказывания и выкрики В.В. Жириновского в адрес Ксении Анатольевны Собчак считаю неуместным в силу норм нравственности, поскольку они носили запредельно неприличный характер и были выражены в нецензурной форме. Подчеркивается в обращении, к которому приложен нотариально заверенный протокол осмотра двух видеороликов с текстовой расшифровкой их содержания.

По мнению Добрынина, имеются все основания полагать, что действия Жириновского содержат состав административного правонарушения, в соответствии с ч. 2 ст. 5.61. КоАП РФ – "оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации".

Неизвестно и не имеет значения, по какой причине В.В. Жириновский возомнил себя "более равным", чем другие … Возможно, ощущения вседозволенности и безнаказанности сформировались и развились у него в силу особого правового статуса, которым он обладает в течение длительного времени. Написал Добрынин

Фото: ВКонтаке / Ксения Собчак