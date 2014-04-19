Дебаты 2018: Жириновский обозвал Собчак черной грязью и отвратительной бабой

Во время прямого эфира дебатов 2018 Владимир Жириновский оскорбил Ксению Собчак одиннадцать раз.

Сегодня, 28 февраля состоялись предвыборные дебаты кандидатов в президенты России. Владимир Жириновский и Ксения Собчак взорвали сеть своими спорами. Между депутатами возник серьезный конфликт, в результате которого Жириновский публично оскорбил блондинку, а она в ответ плеснула в обидчика водой.

В программе Владимира Соловьева на телеканале "Россия1" лидер ЛДПР нецензурно оскорбил Собчак в режиме прямого эфира. После скандального инцидента Собчак намерена обратится с жалобой, правда, пока неизвестно куда. Об этом сообщает пресс-секретарь Собчак. Отметим, что Ксения попала под горячую руку Жириновского после слов: "в вашем возрасте вредно так волноваться".

После беспокойства Собчак о здоровье конкурента, она получила в ответ "заткнись дура".

С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. "Дом-2" - это там разврат. Пусть заткнется.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР

Участники "Дома-2" ведут себя приличнее, чем вы.

ответила Ксения Собчак

Однако Жириновский не собирался останавливаться и продолжил оскорблять блондинку. Тогда обруганная Собчак не стала терпеть и облила водой конкурента.

Piter.tv зафиксировал все оскорбления от Жириновского в адрес Ксении Собчак: дура; базарная девка; тупая; идиотка; грязь; проститутка; черная грязь; отвратительная баба; ***** последняя; сумасшедшая; девочка из сумасшедшего дома.

Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно. А если чуточку обдумать происшедшее, становится еще грустнее. В 90-х, когда Жириновский вскарабкался на политическую сцену, казалось, что это не такое уж страшное зло: у страны все впереди, и уж одного клоуна и хама мы как-нибудь выдержим. Прошло четверть века, а ничего нового, кроме клоуна и хама, – правда, сильно постаревшего – с нами не произошло. И сегодня он продолжает играть эту унылую роль ,только для того,чтобы остальным кандидатам было сложно говорить о действительно важных вещах. Его специально держат на любых выборах президента как заградотряд, который все превращает в цирк и нелепость. Все это очень и очень грустно на самом деле.

сообщает Ксения Собчак в своем Instagram

Видео: телеканал Россия1

Фото: Instagram - xenia_sobchak. "ВК" - Владимир Жириновский