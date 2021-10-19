Собаки напали на 8-летнюю девочку в Красноярске

Животные рвали одежду и волосы ребенка.

В Красноярске стая собак напала на восьмилетнюю девочку на территории школы. Об этом сообщили журналисты телеканала "360". По данным СМИ, инцидент зафиксирован вечером 18 октября, когда ребенок прогуливался по двору учебного учреждения под номером 50. Недавно эту школу закрыли на ремонт. Соседи пытались отбить несовершеннолетнюю от разъяренных животных, которые кусали и рвали части одежды. Ребенок выжил, сейчас девочка госпитализирована с травмами.

Соседи смогли отбить девочку, она, бедная, в одних плавочках сидела на скамейке. Плакала. Мы сегодня с утра ходили и увидели этот ужас. Они ее просто рвали. Там валяется разодранная одежда, волосы, шапочка. Евгения, местная жительница

Очевидцы засняли место, на котором произошел инцидент. На земле остались части от детской куртки, а также волосы ребенка. Собаки до сих пор ходят по территории. Местные жители заявили, что раньше бездомные псы не бросили по участку. Горожане насчитали порядка восьми собак. По предварительным сведениям, агрессивные звери ранее были чипированы.

В метрополитене Петербурга рассказали о правилах перевозки домашних животных.

Фото и видео: ВК/ТВК Красноярск