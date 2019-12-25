Выяснилось, что ранее мужчина уже был неоднократно судим.

Во вторник, 24 марта, стало известно о том, что петербуржец стрелял в собак из-за того, что они "кидались фекалиями". Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Славы. Как оказалось, мужчина стрелял в собак из своего балкона. Выстрелы он производил из пневматического пистолета. В отделении полиции петербуржец заявил, что собаки "кидались в него фекалиями".

Выяснилось, что ранее мужчина уже был неоднократно судим. После приговора мужчина был направлен в психиатрическую больницу.

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