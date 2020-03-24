В московском маникюрном салоне задержали женщину, которая нарушила режим самоизоляции

Женщина недавно вернулась из Италии и находилась дома на самоизоляции.

Женщина нарушила режим самоизоляции из-за маникюра.

ТАСС со ссылкой правоохранительные органы Москвы сообщает, что накануне, 23 марта, в одном из салонов красоты в Пресненском районе столицы задержали женщину нарушившую самоизоляцию. Посетительница салона сама рассказала работникам салона, что недавно вернулась из Италии и находится вынужденно дома. Первый тест показал отсутствие коронавирусной инфекции.

Сотрудники салона красоты позвонили в полицию. Женщину задержали, прибывшие вместе с полицейскими медики взяли у женщины повторный анализ, который подтвердил отсутствие инфекции.

Сегодня ранее: В Госдуме поддержали усиление наказания за нарушение карантина

Фото: pixabay.com