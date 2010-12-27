В Невском районе собака покусала лицо двухлетней девочки

Ребенка отвезли в больницу.

В воскресенье, 4 августа на Дальневосточном проспекте Невского района неизвестная собака напала на двухлетнюю девочку, которая играла на детской площадке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Животное укусило девочке лицо и сломало ей нос. По словам матери пострадавшей, собака без хозяина напоминала породу Лайка. Женщина обратилась к полицейским, которые уже начали следствие.

Ребенка доставили в детскую городскую больницу. На данный момент ее состояние в порядке.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что проспект Авиаконструкторов отремонтировали за 144 млн рублей.

Фото: Pixabay