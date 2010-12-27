Проспект Авиаконструкторов отремонтировали за 144 млн рублей

В порядок привели более трех километров проезжей части.

В Петербурге закончили ремонтировать проспект Авиаконструкторов в Приморском районе. Об этом в понедельник, 5 августа сообщил пресс-центр городской администрации.

Подрядчик АО "ВАД" привел в порядок более трех километров проезжей части на площади в 69,43 кв. метров. Также отремонтирована 1 тыс. кв. метров тротуаров. Всего на ремонт ушло 144,42 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что женщина-пилот полностью оплатила долг в миллион рублей, чтобы вылететь за рубеж.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга