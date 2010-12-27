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Проспект Авиаконструкторов отремонтировали за 144 млн рублей
Сегодня, 15:35
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Cherepanov

Проспект Авиаконструкторов отремонтировали за 144 млн рублей

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В порядок привели более трех километров проезжей части.

В Петербурге закончили ремонтировать проспект Авиаконструкторов в Приморском районе. Об этом в понедельник, 5 августа сообщил пресс-центр городской администрации.

Подрядчик АО "ВАД" привел в порядок более трех километров проезжей части на площади в 69,43 кв. метров. Также отремонтирована 1 тыс. кв. метров тротуаров. Всего на ремонт ушло 144,42 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что женщина-пилот полностью оплатила долг в миллион рублей, чтобы вылететь за рубеж.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга

Теги: проспект авиаконструкторов, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:16

Интересно!!! А от  Долгоозерной до Ильюшина ничего не сделано,почему? По четной стороне????А вы говорите весь пр.Авиакострукторов.....И уже отчеты даете,,,,

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Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 16:18

А что же  перекресток Долгоозерной и ул. Авиаконструкторов по четной стороне  не сделали? опять от асфальта по весне одни ямки будут? 

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