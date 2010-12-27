Женщина-пилот полностью оплатила долг в миллион рублей, чтобы вылететь за рубеж

Ее остановили в пропускном пункте аэропорта.

Женщина заплатила около миллиона рублей, чтобы выехать за пределы РФ. Она работает пилотом в авиакомпании. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба УФССП по Петербургу.

Жительница Пушкина должна была отправиться за границу, но ее остановили в аэропорту. У девушки 1993-го года рождения были многочисленные задолженности. В ее отношении возбудили 127 исполнительных производств. Из них 100 относятся к неоплаченным штрафам ГИБДД за превышение скорости и неправильную парковку, причем в разных регионах страны. Помимо этого претензии к пилоту были у налоговой службы и кредитных организаций. Долг составил 996 тыс. рублей.

Девушка не реагировала на требования судебных приставов и не приходила на прием. В итоге ей запретили выезжать за рубеж.

Экстренная ситуация вынудила нарушительницу оплатить долг в тот же день. В том числе она внесла сумму исполнительского сбора.

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